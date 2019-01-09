Як повернутися в робочий режим після свят: дієві поради

Під час новорічно-різдвяних свят ми геть розслабилися та відвикли від робочого ритму. Ці прості поради допоможуть кожному зібратися і почати працювати.

Зимові свята підходять до завершення, і якщо спершу було важко "знайти" новорічний настрій, то тепер – важко його позбутися та налаштуватися на робочий ритм. Наші поради виручать вас, перевірте!

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Приведіть робоче місце до ладу

Витратьте кілька хвилин, щоб розібрати завали документів, непотрібні файли, папірці з нагадуваннями та інші предмети перед тим, як взятися до роботи. Не варто відкладати прибирання на потім. Велика ймовірність, що купа буде тільки рости і відволікати вас від більш важливих справ.

На робочому місці має бути порядок

Не читайте листи в хронологічному порядку

Сортуйте листи по темі або важливості. Це допомагає відокремлювати повідомлення, на які варто звернути увагу, і видаляти інші.

Перевірте календар

Під час відпочинку ви могли забути про заплановані справи, тож вам стане в пригоді нагадування про майбутні події на роботі. Подивіться, які зустрічі, проекти, збори або звіти чекають вас у найближчі дні. Імовірність щось забути знизиться, і можна спокійно братися до справ.

Складіть список важливих завдань

Переглядаючи пошту, робочі файли і календар, випишіть завдання, які ви запланували на перші дні після вихідних. Не приступайте відразу до першого пункту. Розставте для кожної справи пріоритет і почніть з найбільш важливого або термінового.

Не забудьте про заплановані справи

Не працюйте одночасно над кількома завданнями

Багатозадачність не дає позитивного результату. Особливо після відпустки. Коли людина займається 2-3 справами одночасно, концентрація уваги знижується. Це відбивається на якості роботи, термінах виконання і на вашому емоційному стані. Розслабтеся і зосередьтеся на одній меті. Тільки коли виконаєте її, приступайте до наступного пункту.

Приберіть те, що вас відволікає

На час роботи відключіть повідомлення в соціальних мережах і видаліть додатки, які перехоплюють вашу увагу і відволікають від справ. Фотографії з відпустки і лайки нікуди не подінуться. Відведіть собі час після роботи або в обідню перерву, щоб перевірити соцмережі чи поговорити по телефону. Так вам буде легше зосередитися на важливих завданнях, які потрібно зробити в першу чергу.

Тіште себе

Не потрібно вмикати внутрішнього тирана, щоб підвищити працездатність. Потіште себе під час перерви: пообідайте з друзями в кафе, почитайте книгу, яку давно відкладали, або послухайте музичний альбом. Це додасть сил для нових справ.

Сходіть на обід з другом чи колегою

Намагайтеся не затримуватися на роботі

Не звалюйте на себе більше, ніж ви можете зробити в робочий час. Поставте нагадування, щоб йти з офісу вчасно хоча б перші кілька днів.

Дайте собі час

Позначте час, потрібний для того, аби звикнути до життя в офісі. Це може бути кілька днів або тиждень. Робіть собі поблажки і намагайтеся не ставитися до себе надто суворо в цей період. Щоб швидше повернутися в роботу, важливо бути спокійним і зосередженим.

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