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Фахівці розповіли, як повернутися до тренувань після свят

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Бережіть себе і займайтесь спортом! - фото 1
Бережіть себе і займайтесь спортом!

Спорт і спиртні напої – поняття несумісні. Але ситуації бувають різними, адже на свята дуже складно відмовитися від "гаряченького". Після цього важливо без шкоди для організму поступово повернутися до спортивного ритму.

Коли продовжувати тренування після свят? На думку фахівців, після вживання алкоголю слід щонайменше добу утриматися від занять спортом.

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Спиртне впливає на печінку, яка бере участь у виробленні глікогену (речовини, необхідної організму для функціонування м'язових тканин). Якщо не дотримуватися паузи, буде підвищене навантаження на печінку, що негативно вплине на організм. Крім того, може спостерігатися швидка стомлюваність та порушення координації, що може підвищити ризик отримання травми.

До тренування варто повертатися через кілька днів після застілля - фото 299777
До тренування варто повертатися через кілька днів після застілля

Алкоголь робить кров густішою, а під час фізичної активності серцебиття частішає, тому для серця буде підвищене навантаження. Пауза після вживання алкоголю повинна бути обов'язковою!

Вправи, з яких варто починати. Фахівці рекомендують почати з кардіотренувань, наприклад, з бігу або орбітреку. Також підійдуть вправи на обладнанні блочного типу. Для покращення кровообігу слід чергувати навантаження на верхню та нижню частину тіла.

Віддайте перевагу кардіо - фото 299778
Віддайте перевагу кардіо

Вправи та процедури, яких слід уникати. Щоб не було м'язових судом, не рекомендується відвідувати басейн. Не принесе користі також лазня та сауна. Експерти рекомендують не ходити на ці процедури кілька діб після вживання алкоголю.

Бережіть себе та своє здоров'я!

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Джерело: menslife
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