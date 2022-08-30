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Як називають картоплю у різних регіонах України: колоритні словечка

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Колоритні назви картоплі - фото 1
Колоритні назви картоплі

Українська мова багата на колоритні діалекти, зрозуміти які часом можуть тільки жителі певних регіонів. Так і з картоплею! Зібрали для вас словечка з різних куточків України, якими називають цю рослину. Як бонус – діалектні назви картопляних млинців.

Найпоширенішою назвою картоплі є діалектні бараболя / барабуля. Так говорять жителі Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Чернівецької та Черкаської областей.

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Бараболя

А от більша частина Івано-Франківщини, Львівщини та Волині навесні садить бульбу.

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Бульба

У різних районах Закарпаття садять крумплю, булю, ріпу та біб.

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Крумплі
Так називають картоплю на Закарпатті - фото 243828
Так називають картоплю на Закарпатті

На території Івано-Франківської області картоплю подекуди називають мандебуркою.

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Мандебурка

Не менш колоритними є також діалектні назви картопляних млинців. Окрім звичної деруни, на Заході України цю страву оригінально називають різними словечками: тертюхи, бараболяники, картопляники, кийзлики, гуглі, тарчаники, тертики, а також кремзелики.

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Як називають деруни

Гарного вам врожаю картоплі і не тільки!

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