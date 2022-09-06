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20 гарних українських слів, які замінять популярні запозичення

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Красиві українські слова - фото 1
Красиві українські слова

Радіо МАКСИМУМ знайомить вас з красивими українськими словами, якими варто замінити популярні запозичення у щоденному спілкуванні.

Ми вже розповідали вам про 12 нових красивих слів на заміну запозиченням. Цього разу ми пропонуємо вам звичні українські слова, які треба вживати замість популярних запозичень. Бережімо рідну мову та не засмічуймо її чужизмами, адже ми маємо чудові власні відповідники!

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20 гарних українських слів, які замінять популярні запозичення - фото 203348
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20 гарних українських слів, які замінять популярні запозичення - фото 203346
20 гарних українських слів, які замінять популярні запозичення - фото 203349
20 гарних українських слів, які замінять популярні запозичення - фото 203350
20 гарних українських слів, які замінять популярні запозичення - фото 203352
20 гарних українських слів, які замінять популярні запозичення - фото 203353
20 гарних українських слів, які замінять популярні запозичення - фото 203354
20 гарних українських слів, які замінять популярні запозичення - фото 203351
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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