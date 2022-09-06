20 гарних українських слів, які замінять популярні запозичення

Радіо МАКСИМУМ знайомить вас з красивими українськими словами, якими варто замінити популярні запозичення у щоденному спілкуванні.

Ми вже розповідали вам про 12 нових красивих слів на заміну запозиченням. Цього разу ми пропонуємо вам звичні українські слова, які треба вживати замість популярних запозичень. Бережімо рідну мову та не засмічуймо її чужизмами, адже ми маємо чудові власні відповідники!

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