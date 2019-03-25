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Як навчитися рано прокидатися: поради експертів

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Якщо вам потрібно рано прокидатися – читайте далі - фото 1
Якщо вам потрібно рано прокидатися – читайте далі / HuffPost

Якщо ви обожнюєте довго спати, але іноді виникає потреба рано прокидатися – читайте далі. Ці поради однозначно вам знадобляться!

Основна порада фахівців – не потрібно менше спати, якщо є необхідність прокидатися раніше, ніж зазвичай. Просто змусьте себе лягати раніше.

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Наприклад, ви лягаєте спати о півночі, а прокидаєтесь о восьмій. Спробуйте спати ці ж вісім годин, але лягати о 22:00. Так ви з часом почнете прокидатися о 6 ранку, а коли організм звикне – ще раніше.

Ці поради допоможуть легше прокидатися зранку - фото 316764
Ці поради допоможуть легше прокидатися зранку

Щоби швидко прокинутися науковці також рекомендують зранку випивати воду. Багатьом здається, що кава бадьорить організм, але, насправді, вода значно ефективніше допомагає "запустити" організм. Також, на відміну від кави, вона покращує концентрацію.

Щоби швидко збадьоритися, науковці рекомендують робити простеньку зарядку. Багато досліджень стверджують, що навіть кілька хвилин фізичних навантажень допомагають покращити вашу продуктивність на цілий день.

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Джерело: Mport
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