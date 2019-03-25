Цей популярний напій взагалі не пасує до сніданку

Кава – найбільш популярний ранковий напій у всіх куточках планети. Однак лікарі запевняють, що вживати її варто тільки після сніданку.

Особливо небезпечна звичка пити каву натщесерце при проблемах зі шлунком, оскільки кофеїн подразнює слизову. Після її вживання підвищується секреція шлункового соку, виникає печія.

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Не підходить для сніданку і апельсиновий фреш, мода на який вранці прийшла з американських серіалів. Через високий вміст фруктової кислоти він подразнює стінки шлунка, а при постійному вживанні натщесерце може навіть спровокувати появу виразкової хвороби.

Пити натуральні соки вранці і протягом дня можна і навіть треба для підтримки імунітету і бадьорості, але – не на голодний шлунок. Найкращим напоєм для сніданку експерти вважають зелений чай. Він багатий цінними мікроелементами і антиоксидантами, які гальмують процеси старіння. Крім того, танін і кофеїн, які входять до його складу, нададуть бадьорості та енергії.

Кава – найбільш популярний ранковий напій

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