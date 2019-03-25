Учені виявили несподівану властивість кави

Науковці розповіли, чому популярний ранковий напій є ще кориснішим, аніж вважалось. Виявилось, що кава здатна не лише збадьорити та зміцнити мозок!

Японські учені провели дослідження, яке підтвердило, що кавові зерна багаті на речовини, які заморожують ріст "невразливих" типів раку простати.

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Відзначається, що каволюби майже на 11% рідше стикаються зі схожими пухлинами, аніж ті, хто рідко п'є цей ароматний напій. Додамо, що вчені виділили 6 найбільш активних речовин з кави, а потім відстежували, як вони у різних комбінаціях впливають на злоякісні утворення.

Чому чоловікам обов'язково пити каву

З'ясувалось, що кавеол та кафестол з кавових зерен володіють сильними протираковими властивостями і можуть уповільнити розвиток раку простати майже удвічі. Вже за першу добу дослідження ці сполуки зуміли знищити клітини менш стійких типів пухлин. Поки тривають дослідження, які зможуть допомогти ефективно боротись з раком.

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