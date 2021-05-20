Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Євробачення

Як навчитися приймати свої поразки: розповідають психологи

  • 12
Як приймати поразки у житті - фото 1
Як приймати поразки у житті / hbr

Рано чи пізно кожному доводиться стикатися з поразками або втратами. Щоб гідно сприймати втрати і поразки, важливо достатньо уваги приділяти духовності і пошуку себе.

У житті трапляється безліч ситуацій, коли все відбувається не по-нашому. Як з цим миритися? Про це пише forbes.

І ще: Що треба їсти, щоб знизити щоденний стрес

Важлива практика. Уяви не тільки найкращий, але і найгірший сценарій. Так удар не стане болючим, і будь-які результати будуть сприйматися спокійніше. Це допоможе знизити тривогу.

Інверсія у світогляді. Сприймай результати оцінки не як програш, а як те, що ти крутіше сотні мільйонів людей, тому що підготувала таку важливу і важку роботу! Одна і та ж ситуація, але яке різне бачення!

Поразка не тягар, а привід стати краще. Будь-яка практика або зусилля створюють досконалу версію тебе. Зверни увагу на те, що ти отримала в результаті конкурсу-захисту. Тепер ти вмієш робити круті постери, захищати роботу, публічно виступати, долати хвилювання і працювати над цілями.

Ще одна корисна практика. Дай собі відповідь: чи дійсно ця перемога визначає твій подальший шлях? Якщо так, то всі переможці досягли успіху в своїй сфері? Конкурс-захист була головною метою життя, або це один з кроків до бажання займатися чимось в майбутньому?

Як навчитися приймати свої поразки: розповідають психологи - фото 460289

Це цікаво: 6 цілющих звуків природи: від щебетання птахів до шуму дощу

пропозиції партнерів
Новини