Як навчитися приймати свої поразки: розповідають психологи

Рано чи пізно кожному доводиться стикатися з поразками або втратами. Щоб гідно сприймати втрати і поразки, важливо достатньо уваги приділяти духовності і пошуку себе.

У житті трапляється безліч ситуацій, коли все відбувається не по-нашому. Як з цим миритися? Про це пише forbes.

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Важлива практика. Уяви не тільки найкращий, але і найгірший сценарій. Так удар не стане болючим, і будь-які результати будуть сприйматися спокійніше. Це допоможе знизити тривогу.

Інверсія у світогляді. Сприймай результати оцінки не як програш, а як те, що ти крутіше сотні мільйонів людей, тому що підготувала таку важливу і важку роботу! Одна і та ж ситуація, але яке різне бачення!

Поразка – не тягар, а привід стати краще. Будь-яка практика або зусилля створюють досконалу версію тебе. Зверни увагу на те, що ти отримала в результаті конкурсу-захисту. Тепер ти вмієш робити круті постери, захищати роботу, публічно виступати, долати хвилювання і працювати над цілями.

Ще одна корисна практика. Дай собі відповідь: чи дійсно ця перемога визначає твій подальший шлях? Якщо так, то всі переможці досягли успіху в своїй сфері? Конкурс-захист була головною метою життя, або це один з кроків до бажання займатися чимось в майбутньому?

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