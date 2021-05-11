6 цілющих звуків природи: від щебетання птахів до шуму дощу

Вчені провели численні експерименти, які довели, що звуки природи цілюще впливають на наш організм, призводять його внутрішні коливання до гармонії. Як тільки з'являється можливість, обов'язково виїжджайте на природу.

Для всіх живих організмів, в тому числі і для людини, звуки і шуми є одним із зовнішніх явищ впливу навколишнього середовища. Але в наш техногенний вік природні голоси природи стають все більш рідкісними. Давайте на хвильку зупинимося і дослухаємося до звуків навколо нас разом з Радіо MAXIMUM.

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Легкий шелест листя активізує сприйняття, загострює реакцію, дає відчуття, що все йде, як треба, своєю чергою. Ці звуки заспокоюють, знімають стрес, позбавляють напруги, що накопичилася.

Щебетання птахів. Символізує радість життя, згуртування, єдність. Допомагає подолати розбіжності з близькими людьми, депресію, самотність.

Звуки дощу обволікають, мають заспокійливу дію, знімають нервову напругу, рятують від стресу, діють як снодійне.

Тріскотіння вогнища. Такі звуки налаштовують на філософський лад, допомагають зрозуміти своє місце в житті і справжнє призначення. Розчиняють образи, підсилюють відчуття єднання зі світом, природою, людьми.

Шум хвиль. Дає широту погляду на світ, допомагає знайти свою дорогу в житті, зрозуміти своє істинне призначення. Допомагає приймати важливі, доленосні життєві рішення.

Спів солов'я. Символізує торжество любові і гармонію життя. Ці звуки зцілюють від любовних ран, дарують надію, заряджають оптимізмом.

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