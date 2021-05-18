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Що треба їсти, щоб знизити щоденний стрес

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Їжа проти стресу - фото 1
Їжа проти стресу / atlas

Зняття стресу за допомогою снеків і газованих напоїв – просте рішення. Але в довгостроковій перспективі ці продукти можуть призвести не тільки до збільшення ваги, але і до погіршення стану організму в цілому.

При стресі обов'язково треба їсти продукти, що містять білок, тобто м'ясо і рибу. Краще вибирати м'ясо нежирне (пісна яловичина або свинина, індичка і курка). Про це пише marieclaire.

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Результати нового дослідження показали, що у людей, які щодня їли не менше 470 грамів фруктів і овочів, рівень стресу на 10 відсотків нижчий, ніж у тих, хто споживав менш як 230 грамів. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує вживати не менше 400 грамів фруктів і овочів на день.

Зелені овочі: шпинат, квасоля, броколі, білокачанна і цвітна капуста, різні сорти листового салату поставляють в організм вітаміни групи В, які направляються безпосередньо на боротьбу зі стресом. До того ж ці вітаміни підтримують в нормальному стані шкіру і волосся, покращують обмінні процеси. Постійне вживання цих продуктів позбавляє від сильної нервової збудливості, заспокоюючи і покращуючи настрій.

Що треба їсти, щоб знизити щоденний стрес - фото 459961

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