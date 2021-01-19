Як навчитися нічого не забувати: нейропсихолог дав пораду

Спеціалістка з нейропсихології з Норвегії Ільва Естбю розкрила секрет виняткової пам'яті. Про нього вона написала у своїй книзі "Adventures in Memory", створеній у співавторстві з письменницею Хільдою Естбю. Розповідаємо, як нічого не забувати на Радіо МАКСИМУМ!

У своїй книзі сестри Естбю нагадують, що найкраще у пам'яті затримуються факти, які мають для нас значення. Найпростіше подарувати новій інформації сенс за допомогою асоціацій, що пов'язують її з уже відомими даними.

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Як приклад, нейропсихолог називає відому техніку запам'ятовування імен. Познайомившись з людиною, яку звати Джо, найпростіше створити такий ланцюжок: "Це Джо з Аляски, куди дядько Баррі їздив на відпочинок торік". Так в імені з'явиться значення, яке буде легше запам'ятати.



Спробуйте створити ланцюжок, щоб запам'ятати ім'я або нову інформацію

Ще один спосіб легко запам'ятовувати нову інформацію – отримувати її в областях, які вам цікаві. У таких випадках докладати зусиль, можливо, не доведеться зовсім.

"Багато людей можуть покластися на свою пам'ять без мнемонічних технік і зубріння. Вони просто захоплені тим, чим займаються", – уточнила експерт.

Спробуйте скористатися порадами Ільви та Хільди Естбю, щоб легко запам'ятовувати важливу для вас інформацію. Вони однозначно полегшать ваше життя.

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