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Як навчитися нічого не забувати: нейропсихолог дав пораду
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Спеціалістка з нейропсихології з Норвегії Ільва Естбю розкрила секрет виняткової пам'яті. Про нього вона написала у своїй книзі "Adventures in Memory", створеній у співавторстві з письменницею Хільдою Естбю. Розповідаємо, як нічого не забувати на Радіо МАКСИМУМ!
У своїй книзі сестри Естбю нагадують, що найкраще у пам'яті затримуються факти, які мають для нас значення. Найпростіше подарувати новій інформації сенс за допомогою асоціацій, що пов'язують її з уже відомими даними.
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Як приклад, нейропсихолог називає відому техніку запам'ятовування імен. Познайомившись з людиною, яку звати Джо, найпростіше створити такий ланцюжок: "Це Джо з Аляски, куди дядько Баррі їздив на відпочинок торік". Так в імені з'явиться значення, яке буде легше запам'ятати.
Спробуйте створити ланцюжок, щоб запам'ятати ім'я або нову інформацію
Ще один спосіб легко запам'ятовувати нову інформацію – отримувати її в областях, які вам цікаві. У таких випадках докладати зусиль, можливо, не доведеться зовсім.
"Багато людей можуть покластися на свою пам'ять без мнемонічних технік і зубріння. Вони просто захоплені тим, чим займаються", – уточнила експерт.
Спробуйте скористатися порадами Ільви та Хільди Естбю, щоб легко запам'ятовувати важливу для вас інформацію. Вони однозначно полегшать ваше життя.
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