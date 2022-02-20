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Як навчитися чітко формулювати свої думки
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Ніхто не посперечається, що уміння переконливо та правильно доносити власні думки допомагає не лише у стосунках, а й на шляху до успіху. Але далеко не всі одразу ж володіють риторикою, тому ловіть поради, як навчитись формулювати думки максимально чітко.
Пандемія внесла серйозні корективи у наше життя, змусивши більше часу перебувати поза соціумом. Через це стало ще складніше підтримувати контакти та чітко подавати власні думки. Тож експерти з телеграм-каналу Психологічна підтримка поділились дієвими порадами, які допоможуть правильно озвучувати власні погляди та припущення.
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Як навчитися чітко формулювати свої думки:
- Читайте хорошу та різноманітну літературу, це дозволить збільшити словниковий запас.
- Працюйте над виразністю мови. Спробуйте витіснити слова-паразити зі свого мовлення.
- Долучайтеся до обговорень на різних форумах, висловлюйтесь. Вміння вести красиву дискусію та відстоювати власну точку зору дуже важливе. Звісно ж, це не повинно перетворюватись у сварки.
- Ведіть щоденник чи блог. Дозвольте собі описувати все, що відбувається у вашому житті та те, що вас хвилює. Намагайтесь яскраво та розширено розповісти про це.
- Записуйте свої промови на диктофон та аналізуйте недоліки.
- Стежте за темпом промови. Дуже часто надто швидка чи повільна мова заважає співрозмовникам вас краще зрозуміти.
- Старайтесь не відволікатись на сторонні деталі. Зосереджуйтеся на основній думці та розвивайте її.
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