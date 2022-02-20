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Як навчитися чітко формулювати свої думки

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Як красиво висловлювати свої думки - фото 1
Як красиво висловлювати свої думки / Brooke Cagle on Unsplash

Ніхто не посперечається, що уміння переконливо та правильно доносити власні думки допомагає не лише у стосунках, а й на шляху до успіху. Але далеко не всі одразу ж володіють риторикою, тому ловіть поради, як навчитись формулювати думки максимально чітко.

Пандемія внесла серйозні корективи у наше життя, змусивши більше часу перебувати поза соціумом. Через це стало ще складніше підтримувати контакти та чітко подавати власні думки. Тож експерти з телеграм-каналу Психологічна підтримка поділились дієвими порадами, які допоможуть правильно озвучувати власні погляди та припущення.

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Як навчитися чітко формулювати свої думки:

  • Читайте хорошу та різноманітну літературу, це дозволить збільшити словниковий запас.
  • Працюйте над виразністю мови. Спробуйте витіснити слова-паразити зі свого мовлення.
  • Долучайтеся до обговорень на різних форумах, висловлюйтесь. Вміння вести красиву дискусію та відстоювати власну точку зору дуже важливе. Звісно ж, це не повинно перетворюватись у сварки.
Redd on Unsplash - фото 497724
Redd on Unsplash
  • Ведіть щоденник чи блог. Дозвольте собі описувати все, що відбувається у вашому житті та те, що вас хвилює. Намагайтесь яскраво та розширено розповісти про це.
  • Записуйте свої промови на диктофон та аналізуйте недоліки.
  • Стежте за темпом промови. Дуже часто надто швидка чи повільна мова заважає співрозмовникам вас краще зрозуміти.
  • Старайтесь не відволікатись на сторонні деталі. Зосереджуйтеся на основній думці та розвивайте її.
Brooke Cagle on Unsplash - фото 497725
Brooke Cagle on Unsplash

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