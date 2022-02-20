Як навчитися чітко формулювати свої думки

Ніхто не посперечається, що уміння переконливо та правильно доносити власні думки допомагає не лише у стосунках, а й на шляху до успіху. Але далеко не всі одразу ж володіють риторикою, тому ловіть поради, як навчитись формулювати думки максимально чітко.

Пандемія внесла серйозні корективи у наше життя, змусивши більше часу перебувати поза соціумом. Через це стало ще складніше підтримувати контакти та чітко подавати власні думки. Тож експерти з телеграм-каналу Психологічна підтримка поділились дієвими порадами, які допоможуть правильно озвучувати власні погляди та припущення.

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Як навчитися чітко формулювати свої думки:

Читайте хорошу та різноманітну літературу, це дозволить збільшити словниковий запас.

хорошу та різноманітну літературу, це дозволить збільшити словниковий запас. Працюйте над виразністю мови. Спробуйте витіснити слова-паразити зі свого мовлення.

Спробуйте витіснити слова-паразити зі свого мовлення. Долучайтеся до обговорень на різних форумах, висловлюйтесь. Вміння вести красиву дискусію та відстоювати власну точку зору дуже важливе. Звісно ж, це не повинно перетворюватись у сварки.

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Ведіть щоденник чи блог. Дозвольте собі описувати все, що відбувається у вашому житті та те, що вас хвилює. Намагайтесь яскраво та розширено розповісти про це.

Дозвольте собі описувати все, що відбувається у вашому житті та те, що вас хвилює. Намагайтесь яскраво та розширено розповісти про це. Записуйте свої промови на диктофон та аналізуйте недоліки.

на диктофон та аналізуйте недоліки. Стежте за темпом промови. Дуже часто надто швидка чи повільна мова заважає співрозмовникам вас краще зрозуміти.

Дуже часто надто швидка чи повільна мова заважає співрозмовникам вас краще зрозуміти. Старайтесь не відволікатись на сторонні деталі. Зосереджуйтеся на основній думці та розвивайте її.

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