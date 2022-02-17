Від яких думок варто терміново позбутись, щоб стати щасливішими

Які фрази не можна ніколи собі казати / Nik Shuliahin on Unsplash

Пандемія та напружена ситуація в країні змушують людей все частіше поринати у негативні думки. Але є тези, які заважають насолоджуватись хорошими моментами та рухатись вперед до цілей. Він таких фраз обов'язково варто відмовитись!

У кожного в житті хоча б раз виникали ці нав'язливі думки, від яких самопочуття лише погіршувалось. Але впоратись з невпинним потоком негативу в голові буває дуже складно. Це ще й позначається на якості життя, самопочутті та успішності. Тому експерти з телеграм-каналу Психологічна підтримка розповіли, від яких фраз потрібно позбутись раз і назавжди, щоб покращити свої будні.

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Думки, від яких варто терміново позбутися:

Це складно, у мене нічого не вийде"

Таким чином ви одразу налаштовуєте себе на поразку, позбавляючи шансів навіть спробувати. Краще давати собі позитивну установку, приміром "Це вимагає багато сил, але якщо постаратись, то все обов'язково вдасться".

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Сьогодні був просто жахливий день. Гірше не може бути"

Справді потрібно чітко розділяти негативні та позитивні життєві ситуації: хороше старатись запам'ятати та згадувати, коли потрібне натхнення, а от з поганим краще провести холодний аналіз та зробити висновки, чому так могло трапитись.

Все добре відбувається з іншими, але не зі мною"

Це доволі сумнівна думка, яка насправді мало має що з правдою. Ви навряд чи знаєте, скільки інші доклали зусиль та часу для того, щоб дійти до своїх цілей. Тож старайтесь уникати такого порівняння.

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