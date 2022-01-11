Як навчання онлайн впливає на школярів

Вчені обстежили понад 2000 дітей і з'ясували, що пандемія позначилася на їхньому психічному здоров'ї. Це пов'язано не з самою хворобою, а з гаджетами

Під час пандемії з переходом на віддалене навчання школярі природно стали більше часу проводити перед екранами телевізорів або моніторами комп'ютерів, пише dovepress.

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У багатьох це викликало депресію і позначилося на поведінці, яка змінилася не на краще. При цьому у дітей з розладами аутичного спектра ризик цих станів не збільшився, тому що вони і так більше контактують з екранами і не дуже взаємодіють з іншими людьми.

Щодо абсолютно здорових дітей, то привести їх у нормальний стан, на думку вчених, могли б відеодзвінки друзям, але вони не виправдали надій. З переходом на віддалене навчання у багатьох школярів змінився режим дня, вони стали пізно лягати, мало займаються спортом і не беруть участь у жодних заходах. До того ж на дитячу психіку негативний вплив надають новини та реклама. Фахівці радять батькам обмежувати час, що діти проводять перед екранами комп'ютерів, а також більше з ними спілкуватися. Живе спілкування – головне, що потрібно підліткам.

Як навчання онлайн впливає на школярів

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