Шість способів зберегти зір, якщо ви часто працюєте з гаджетами

В Україні, за експертними оцінками, погано бачить кожна друга доросла, а кожна третя дитина до закінчення школи має проблеми з очима. Як цьому запобігти?

При цьому близько 80% випадків сліпоти можна було б запобігти, якщо слідкувати за станом зору. Наприклад, слідувати лише декільком простим порадам, пише nmc.

Це цікаво: Цю недорогу рибу варто додати до осіннього раціону

Приміщення, де стоять комп'ютери і відеомонітори, має бути доволі просторим, з мікроатмосферою, що постійно оновлюється, і добре провітрюватися.

Щоб звести до мінімуму вплив гаджетів на зір, дотримуйся таких рекомендацій:

налаштуйте на комфортний рівень параметри яскравості та контрастності екрана пристрою проконсультуйся з лікарем щодо використання окулярів з лінзами, які блокують синє випромінювання електронних пристроїв під час користування пристрій необхідно утримувати на відстані від очей оптимально, якщо це буде від 45 до 60 см намагайся не дивитися на дисплеї гаджетів за 2-3 години перед відходом до сну спробуй правило 20-20-20: кожні 20 хвилин дивись убік приблизно на 20 метрів або кроків в далечінь протягом 20 секунд візьміть за правило фізичну активність, частіше виходьте на вулицю, дихайте свіжим повітрям, робіть легкі вправи

Способи зберегти зір

І ще: Ці правила здорового способу життя уже морально застаріли