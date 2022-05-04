Як допомогти, якщо людина втратила свідомість: поради від МОЗ

Існує чимало причин для втрати свідомості, але дуже важливо у такій ситуації надати домедичну допомогу. Як це зробити – читайте далі.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців на своїй сторінці у фейсбуці. Цього разу фахівці розповіли про домедичну допомогу у випадках, коли люди втрачають свідомість.

І ще: Як допомогти людям, які пережили облогу або полон: важливі поради

Втрата свідомості може бути спричинена багатьма факторами: зниження артеріального тиску, травма голови, отруєння, перевтома та інше. Частіше зомління трапляється раптово, але інколи людина спершу може відчути нудоту, слабкість, запаморочення та інші симптоми, – пояснюють медики.

Як допомогти людині, яка знепритомніла:

Одразу викликайте швидку допомогу;

Перевірте наявність дихання;

Якщо дихання є, то переверніть постраждалого на бік та наглядайте до приїзду медиків;

Якщо дихання нема, то розпочніть серцево-легеневу реанімацію (інструкція на зображенні)

Читайте також: Як швидко заснути в умовах постійної тривоги: актуальні поради