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війна

Як допомогти, якщо людина втратила свідомість: поради від МОЗ

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Що робити, якщо людиназнепритомніла - фото 1
Що робити, якщо людиназнепритомніла / S Migaj on Unsplash

Існує чимало причин для втрати свідомості, але дуже важливо у такій ситуації надати домедичну допомогу. Як це зробити – читайте далі.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців на своїй сторінці у фейсбуці. Цього разу фахівці розповіли про домедичну допомогу у випадках, коли люди втрачають свідомість.

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Втрата свідомості може бути спричинена багатьма факторами: зниження артеріального тиску, травма голови, отруєння, перевтома та інше. Частіше зомління трапляється раптово, але інколи людина спершу може відчути нудоту, слабкість, запаморочення та інші симптоми, – пояснюють медики.

Як допомогти людині, яка знепритомніла:

  • Одразу викликайте швидку допомогу;
  • Перевірте наявність дихання;
  • Якщо дихання є, то переверніть постраждалого на бік та наглядайте до приїзду медиків;
  • Якщо дихання нема, то розпочніть серцево-легеневу реанімацію (інструкція на зображенні)
Як допомогти, якщо людина втратила свідомість: поради від МОЗ - фото 504586

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