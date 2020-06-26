Три речі, які ви робите на роботі неправильно

Ось список з трьох речей, які ми робимо на роботі, не помічаючи, що вони приносять більше проблем, ніж вигоди.

Ви завжди на зв'язку

Відповідь на листи або дзвінки в будь-який час доби може показати вас, як ефективного та відданого співробітника. Але це помилкове відчуття. Ваші колеги і керівництво можуть звикнути до такого вашого стану, і, врешті-решт, почати вимагати, щоб ви відповідали на їх нічні запити або коментували умовиводи.

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Ви ніколи не просите про допомогу

Йти поодинці, це ознака сили ... вірно? Але іноді корисно попросити інших про допомогу. Це може не тільки дати нову перспективу, але і допомогти іншим відчути себе учасниками вашого проєкту. Якщо у когось з ваших колег досвідчене око на презентації, попросіть його переглянути вашу, перед тим, як подавати її босові.

Ви намагаєтеся бути хорошим у всьому

У всіх є недоліки! І якщо ви один з тих надлюдей, які гарні багато в чому, запам'ятайте одну річ: навіть якщо ви можете це зробити, це не означає, що вам треба це робити. Замість того, щоб любити те, що ви вмієте, добре розбирайтеся в тому, що любите. Покажіть компетентність у вирішенні складних адміністративних питань, і люди прийдуть до вас за рішенням конфліктів. Якщо вам це подобається, чудово!

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