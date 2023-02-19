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Як налагодити сон під час війни – психологічні поради
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Безперечно сон змінився, і далеко не в кращу сторону, цьому сприяє і хронічний стрес і перевантаження інформацією і невизначеність… А отже тривожний стан. Часто появляються проблеми з засипанням, сон не достатньо глибокий, часті пробудження серед ночі, ранні пробудження, кошмарні сновидіння.
Психолог та психотерапевт Анна Олійник розповіла для читачів та слухачів Радіо Максимум, як налагодити свій сон в умовах війни.
І ще: Злість, агресія та як з цим справлятися – психологічні поради
Слухайте психологічні поради щобудня о 12:00 та 18:00 в ефірі "Радіо Максимум".
Сон це важлива складова нашого якісного функціонування. Тому необхідно його покращувати, хоча б елементарними правилами. Оптимальна тривалість сну – це 7-9 годин, проте це все ж індивідуально, тому головним критерієм повинно бути самопочуття після сну.
Насамперед зверніть увагу на гігієну сну. А саме:
- Лягайте спати в той самий день, що прокинулись.
- Мінімізуйте користування гаджетами та телевізором хоча б за дві години до сну.
- Вдень збільште фізичну активність і намагайтесь зменшити емоційну ввечері (тобто менше новин).
- Потурбуйтесь про темряву та прохолодне свіже повітря.
- При можливості прийміть теплий душ.
- Якщо маєте якісь, так би мовити, ритуальні процедури, як, наприклад, намаститися кремом чи випити теплого молока, – чудово. Якщо не практикували нічого подібного, спробуйте знайти щось своє.
- Дуже будуть корисними медитації та техніки на розслаблення.
- Думки – це основне, що заважає швидкому засинанню, тому спробуйте сконцентруватись на диханні, та розслабленні тіла, особливо обличчя, таким чином думки перемкнуться в потрібне річище, а з розслабленням тіла заспокоюється і мозок.
- Навіть якщо ви спите у сховищах, потурбуйтесь про тепло, мінімальний комфорт та все-таки про темряву (наприклад маска для сну).
- Якщо при повітряних тривогах, переходите у сховище, то приготуйте з вечора все необхідне. При можливості встановіть чергування, хто буде відстежувати сигнали тривоги, а всі решта вимикають телефони та сплять більш спокійно.
- Не відкидайте можливості подрімати вдень, але дозовано, щоб не порушити біоритми.
І як підсумок сказаного: "Сон – це база життя, тому оберігайте його".
психологічні поради надала Анна Олійник
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