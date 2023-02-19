Як налагодити сон під час війни – психологічні поради

Безперечно сон змінився, і далеко не в кращу сторону, цьому сприяє і хронічний стрес і перевантаження інформацією і невизначеність… А отже тривожний стан. Часто появляються проблеми з засипанням, сон не достатньо глибокий, часті пробудження серед ночі, ранні пробудження, кошмарні сновидіння.

Психолог та психотерапевт Анна Олійник розповіла для читачів та слухачів Радіо Максимум, як налагодити свій сон в умовах війни.

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Слухайте психологічні поради щобудня о 12:00 та 18:00 в ефірі "Радіо Максимум".

Сон це важлива складова нашого якісного функціонування. Тому необхідно його покращувати, хоча б елементарними правилами. Оптимальна тривалість сну – це 7-9 годин, проте це все ж індивідуально, тому головним критерієм повинно бути самопочуття після сну.

Насамперед зверніть увагу на гігієну сну. А саме:

Лягайте спати в той самий день, що прокинулись.

Мінімізуйте користування гаджетами та телевізором хоча б за дві години до сну.

Вдень збільште фізичну активність і намагайтесь зменшити емоційну ввечері (тобто менше новин).

Потурбуйтесь про темряву та прохолодне свіже повітря.

При можливості прийміть теплий душ.

Якщо маєте якісь, так би мовити, ритуальні процедури, як, наприклад, намаститися кремом чи випити теплого молока, – чудово. Якщо не практикували нічого подібного, спробуйте знайти щось своє.

Дуже будуть корисними медитації та техніки на розслаблення.

Думки – це основне, що заважає швидкому засинанню, тому спробуйте сконцентруватись на диханні, та розслабленні тіла, особливо обличчя, таким чином думки перемкнуться в потрібне річище, а з розслабленням тіла заспокоюється і мозок.

Навіть якщо ви спите у сховищах, потурбуйтесь про тепло, мінімальний комфорт та все-таки про темряву (наприклад маска для сну).

Якщо при повітряних тривогах, переходите у сховище, то приготуйте з вечора все необхідне. При можливості встановіть чергування, хто буде відстежувати сигнали тривоги, а всі решта вимикають телефони та сплять більш спокійно.

Не відкидайте можливості подрімати вдень, але дозовано, щоб не порушити біоритми.

І як підсумок сказаного: "Сон – це база життя, тому оберігайте його".

психологічні поради надала Анна Олійник

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