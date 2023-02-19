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Як налагодити сон під час війни – психологічні поради

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Як налагодити сон під час війни – психологічні поради - фото 1

Безперечно сон змінився, і далеко не в кращу сторону, цьому сприяє і хронічний стрес і перевантаження інформацією і невизначеність… А отже тривожний стан. Часто появляються проблеми з засипанням, сон не достатньо глибокий, часті пробудження серед ночі, ранні пробудження, кошмарні сновидіння.

Психолог та психотерапевт Анна Олійник розповіла для читачів та слухачів Радіо Максимум, як налагодити свій сон в умовах війни.

І ще: Злість, агресія та як з цим справлятися – психологічні поради

Слухайте психологічні поради щобудня о 12:00 та 18:00 в ефірі "Радіо Максимум".

Сон це важлива складова нашого якісного функціонування. Тому необхідно його покращувати, хоча б елементарними правилами. Оптимальна тривалість сну – це 7-9 годин, проте це все ж індивідуально, тому головним критерієм повинно бути самопочуття після сну.

Насамперед зверніть увагу на гігієну сну. А саме:

  • Лягайте спати в той самий день, що прокинулись.
  • Мінімізуйте користування гаджетами та телевізором хоча б за дві години до сну.
  • Вдень збільште фізичну активність і намагайтесь зменшити емоційну ввечері (тобто менше новин).
  • Потурбуйтесь про темряву та прохолодне свіже повітря.
  • При можливості прийміть теплий душ.
  • Якщо маєте якісь, так би мовити, ритуальні процедури, як, наприклад, намаститися кремом чи випити теплого молока, – чудово. Якщо не практикували нічого подібного, спробуйте знайти щось своє.
  • Дуже будуть корисними медитації та техніки на розслаблення.
  • Думки – це основне, що заважає швидкому засинанню, тому спробуйте сконцентруватись на диханні, та розслабленні тіла, особливо обличчя, таким чином думки перемкнуться в потрібне річище, а з розслабленням тіла заспокоюється і мозок.
  • Навіть якщо ви спите у сховищах, потурбуйтесь про тепло, мінімальний комфорт та все-таки про темряву (наприклад маска для сну).
  • Якщо при повітряних тривогах, переходите у сховище, то приготуйте з вечора все необхідне. При можливості встановіть чергування, хто буде відстежувати сигнали тривоги, а всі решта вимикають телефони та сплять більш спокійно.
  • Не відкидайте можливості подрімати вдень, але дозовано, щоб не порушити біоритми.
Як налагодити сон під час війни – психологічні поради - фото 520052

І як підсумок сказаного: "Сон – це база життя, тому оберігайте його".

психологічні поради надала Анна Олійник

До теми: Як налаштуватися зранку на продуктивний робочий день в умовах війни – психологічні поради

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