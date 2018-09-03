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Як надмірні фізичні навантаження впливають на здоров’я

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Фізичні навантаження / pexels

Спортсмени уразливі для серцево-судинних захворювань, незважаючи на постійну фізичну активність.

До такого висновку прийшли вчені Університету Британської Колумбії. Це підтверджують результати попередніх досліджень, згідно з якими у людей, що піддаються постійним навантаженням, збільшується ризик передчасної смерті.

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Фахівці проаналізували дані про 798 атлетів віком від 35 років і старше.

Надмірні навантаження шкодять здоров’ю - фото 273840
Надмірні навантаження шкодять здоров’ю

В результаті у 94 осіб виявили ознаки серцево-судинних захворювань, а у 10 – тяжкі порушення функцій коронарної артерії без проявів симптомів.

Хоча показано, що фізична активність допомагає профілактиці розладів серця, раку і депресії, надмірні навантаження можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю. Вчені радять регулярно консультуватися з лікарем.

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Джерело: medicalxpress
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