Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
1 вересня Музика Привітання

Вчені з'ясували, у котрій годині потрібно снідати, щоб схуднути

  • 89
Сніданок - фото 1
Сніданок / pexels

В експерименті взяло участь 16 осіб у віці від 29 до 57 років. Вони дотримувалися традиційного раціону харчування.

Пізній сніданок і рання вечеря сприяють зниженню ваги, говорять результати експерименту вчених з Університету Суррея у Великобританії.

І ще: Вчені розповіли, чому корисно їсти солодощі

В експерименті взяло участь 16 осіб у віці від 29 до 57 років. Вони дотримувалися традиційного раціону харчування, без строгих обмежень, але дев'ять з них снідали на півтори години пізніше звичайного і на півтори години раніше вечеряли.

Вчені з'ясували, у котрій годині потрібно снідати, щоб схуднути - фото 273617

В результаті люди, що змінили час прийому їжі, схудли в два рази більше, ніж люди, які харчуються за старим графіком. Також перша група заявила, що у них знизився апетит і зменшилася кількість перекусів протягом дня.

"Як ми бачили у цих учасників, дотримання такого прийому їжі не завжди може бути сумісним з сімейним та соціальнимї життям. Але потрібно прагнути до цього, оскільки потенційні переваги такої дієти очевидні", – заявив доктор Джонатан Джонстон з Університету Суррея.

Читайте також: Названий алкогольний напій, що сприяє схудненню

Джерело: express
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
  • 15:00, 31 серпня
  • 2322
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 786
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 466264
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я