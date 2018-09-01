Вчені з'ясували, у котрій годині потрібно снідати, щоб схуднути

В експерименті взяло участь 16 осіб у віці від 29 до 57 років. Вони дотримувалися традиційного раціону харчування.

Пізній сніданок і рання вечеря сприяють зниженню ваги, говорять результати експерименту вчених з Університету Суррея у Великобританії.

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В експерименті взяло участь 16 осіб у віці від 29 до 57 років. Вони дотримувалися традиційного раціону харчування, без строгих обмежень, але дев'ять з них снідали на півтори години пізніше звичайного і на півтори години раніше вечеряли.

В результаті люди, що змінили час прийому їжі, схудли в два рази більше, ніж люди, які харчуються за старим графіком. Також перша група заявила, що у них знизився апетит і зменшилася кількість перекусів протягом дня.

"Як ми бачили у цих учасників, дотримання такого прийому їжі не завжди може бути сумісним з сімейним та соціальнимї життям. Але потрібно прагнути до цього, оскільки потенційні переваги такої дієти очевидні", – заявив доктор Джонатан Джонстон з Університету Суррея.

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