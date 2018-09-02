Супрун розвіяла міф про алкоголь

Незалежно від кількості, вживання алкоголю призводить до втрати здоров'я і життя. Алкоголь – це головна причина смертності та інвалідності.

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook розвіяла міф про безпечну дозу алкоголю. За її словами, нещодавно один з найавторитетніших медичних журналів The Lancet опублікував результати дослідження впливу алкоголю на здоров'я людини вчених міжнародної колаборації Global Burden of Diseases.

І ще: Названий алкогольний напій, що сприяє схудненню

"Незалежно від кількості, вживання алкоголю призводить до втрати здоров'я і життя", – підкреслила Супрун.

Вона уточнила, що вчені провели масштабне дослідження: проаналізували дані з 1990 до 2016 року, з 195 країн і територій, для людей у ​​віці від 15 до 95 років. Дослідження охопило 28 мільйонів осіб.

"Алкоголь – це головна причина смертності та інвалідності для людей у ​​віці 15-49 років, і сьома причина для всіх вікових груп в світі", – сказала Супрун.

За її словами, до основних причин смертності, спровокованої алкоголем, належать: серцево-судинні захворювання, різні види раку (молочної залози, печінки, кишечника), цироз печінки, інфекційні хвороби, аварії, травми.

Найбільші значення середнього споживання алкоголю серед жінок відзначені в Україні – 4,2 дози в день (1 доза – це 10 грамів етилового спирту), серед чоловіків в Румунії – 8,2 доз, у українських чоловіків – п'яте місце і 7,0 доз в день відповідно.

Читайте також: Учені розповіли, як впливає шампанське на жінок