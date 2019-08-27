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Як на жіноче здоров'я впливає небажана вагітність
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Американські вчені встановили, що збереження небажаної вагітності та пологи небезпечніші для здоров'я жінок, ніж аборт. Чому до такого висновку дійшли науковці – читайте далі!
Учені вивчили дані 874 жінок, які подавали заявки на аборт з 2008 по 2010 роки. 328 з них перервали вагітність на першому триместрі, 383 – на другому, а 163 отримали відмову і народили дитину (дві з них померли відразу після пологів). Потім учасниць дослідження запитали про стан здоров'я.
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20% жінок, що зробили аборт, стверджували, що на сьогодні їх здоров'я в задовільному або поганому стані. Серед тих, кому в аборті відмовили, таких було 27%.
Ті, хто не перервав небажану вагітність, страждають від хронічного головного болю та мігрені на 29% частіше за тих, хто зробив аборт. Також у них на 49% частіше виникають болі в суглобах.
Аборт не обов'язково небезпечний для жінок, а от відмова в ньому може принести шкоду, – говорить провідний автор дослідження Лорен Ральф. – Часто можна почути аргумент, що обмеження абортів – це турбота про жіноче здоров'я, але наші дані цього не підтверджують.
При цьому вчені визнають, що їх дослідження недостатньо повне, адже ґрунтується на самостійних оцінках жінок-учасниць. Але автори впевнені, що це не сильно спотворює результати.
Власне, ця наукова праця покликана показати, які наслідки може мати заборона абортів у деяких штатах Америки.
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