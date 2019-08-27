Як на жіноче здоров'я впливає небажана вагітність

Американські вчені встановили, що збереження небажаної вагітності та пологи небезпечніші для здоров'я жінок, ніж аборт. Чому до такого висновку дійшли науковці – читайте далі!

Учені вивчили дані 874 жінок, які подавали заявки на аборт з 2008 по 2010 роки. 328 з них перервали вагітність на першому триместрі, 383 – на другому, а 163 отримали відмову і народили дитину (дві з них померли відразу після пологів). Потім учасниць дослідження запитали про стан здоров'я.

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20% жінок, що зробили аборт, стверджували, що на сьогодні їх здоров'я в задовільному або поганому стані. Серед тих, кому в аборті відмовили, таких було 27%.

Ті, хто не перервав небажану вагітність, страждають від хронічного головного болю та мігрені на 29% частіше за тих, хто зробив аборт. Також у них на 49% частіше виникають болі в суглобах.

Аборт не обов'язково небезпечний для жінок, а от відмова в ньому може принести шкоду, – говорить провідний автор дослідження Лорен Ральф. – Часто можна почути аргумент, що обмеження абортів – це турбота про жіноче здоров'я, але наші дані цього не підтверджують.

Опитані жінки зізналися, що небажана вагітність негативно вплинула на їхнє здоров'я

При цьому вчені визнають, що їх дослідження недостатньо повне, адже ґрунтується на самостійних оцінках жінок-учасниць. Але автори впевнені, що це не сильно спотворює результати.

Власне, ця наукова праця покликана показати, які наслідки може мати заборона абортів у деяких штатах Америки.

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