Науковці відкрили несподівану властивість грудного молока

Склад грудного молока змінюється протягом дня, надаючи ранковому молоку іншу суміш інгредієнтів, ніж заспокійливе вечірнє молоко. Дослідники вважають, що це може допомогти запрограмувати добові ритми немовлят, створити у них внутрішній хронометр, який дозволяє дітям відрізняти день від ночі.

Водночас, батьки і науковці рідко враховують потенційний вплив "неправильно підібраного" зцідженого молока на розвиток немовлят, але це може мати далекосяжні наслідки.

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"Як відомо будь-якому батькові, який вставав погодувати дитину о 3 годині ночі, діти не народжуються з повністю встановленими ритмами. Замість цього їх почуття дня та ночі розвивається протягом перших тижнів і місяців життя. Затримки в розвитку циркадної біології можуть збільшити ризик виникнення кольок і привести до проблем росту та харчування", – зазначають автори праці, Дарбі Саксбі, доцент кафедри психології, в Університеті Південної Каліфорнії і Дженніфер Хан-Холбрук, доцент кафедри психології, з Каліфорнійського університету.

Як з'ясували медики, грудне молоко різко змінюється протягом дня. Наприклад, рівень кортизолу – гормону, який сприяє бадьорості – в ранковому молоці втричі вищий, ніж у вечірньому молоці. Мелатонін, який сприяє сну та травленню, зазвичай не можна виявити в денному молоці, але його рівень підвищується ввечері та досягає піку близько опівночі.

Склад грудного молока змінюється щогодини

Нічне молоко також містить вищі рівні певних будівельних блоків ДНК, які сприяють здоровому сну. Денне молоко, навпаки, містить більше амінокислот, які сприяють активності, ніж нічне молоко.

Серед матерів, які надавали дослідникам зразки молока протягом першого місяця після пологів, імунні компоненти, включаючи ключові антитіла та лейкоцити, були вищі в денному молоці в порівнянні з нічним.

Цілком ймовірно, що хроносигнали в грудному молоці допоможуть сформувати власну циркадну біологію немовлят. Відмінності в схемах годування дітей можуть допомогти пояснити, чому існує така мінливість у розвитку цих добових ритмів від одного немовляти до іншого.

Згідно з опитуванням 2005-2007 років, понад 85% матерів-годувальниць у США зціджували молоко. І, якщо хроносигнали в молоці дійсно допомагають відкалібрувати циркадну біологію немовлят, то немовлята, які п'ють "неправильне" молоко, можуть отримати проблеми зі сном, травленням і розвитком.

Звичайно, виправити це досить легко. Матері можуть маркувати своє молоко по часу, коли воно було зціджене, і координувати годування дітей грудним молоком, пропонуючи ранкове молоко вранці, післяобіднє молоко вдень ​​і нічне молоко вночі. Якби це стало стандартною практикою в відділеннях інтенсивної терапії новонароджених, ми вважаємо, що тисячі немовлят могли б отримати користь від молока, що подається вчасно, щоб краще регулювати свої циркадні ритми, – зазначили вчені.

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