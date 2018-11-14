Як на організм впливає пізній прийом їжі

Науковці з Американської Асоціації кардіологів прийшли до висновку, що пізні вечері мають негативний вплив на серцево-судинну систему, порушуючи біологічний ритм людини, а також підвищують рівень цукру в крові.

Фахівцями були вивчений взаємозв'язок між такими захворюваннями як: діабет, ожиріння, гіпертонічна хвороба і часом прийому їжі. У науковому експерименті взяли участь 12 тисяч латиноамериканців різного віку (від 18 до 76 років). На період експерименту документально був зафіксований стан здоров'я та час прийому їжі протягом 2 днів.

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Аналітики з'ясували, що у респондентів, які половину їжі вживали у вечірній час (після 18 години), показники рівня цукру в крові були вищими, аніж у людей, які харчувалися до 18:00. Також у них був значно вищий артеріальний тиск.

Учені пояснили, чому варто відмовитися від пізньої вечері / chicagotribune

Висновок – ті люди, які віддають перевагу ситній вечері, на 19% більш схильні до розвитку переддіабету і на 23% до гіпертонії.

Медики попереджають, що прийом їжі повинен здійснюватися до 18:00. В іншому випадку у людей можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям.

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