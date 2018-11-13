Цей сік – потужна зброя проти старіння

Що корисніше: томати, фреші чи томатні соки?

З'ясувалося, що томатні соки можуть виявитися надзвичайно корисними: це показала експертиза, проведена фахівцями.

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Вивчення впливу томатного соку на організм дозволило вченим зробити висновок, що соки промислового виготовлення можуть претендувати на те, щоб вважатися дуже корисними для здоров'я людей. "Щоб отримати продукт, який бореться зі старінням, достатньо пройтися до найближчого продуктового магазину і купити упаковку томатного соку", – висловилися з цього приводу автори проекту.

Експертизу проходили 10 зразків томатного соку прямого віджиму, більше 70 зразків відновлених томатних соків і 19 зразків томатів. Згідно з експертами, відновлений сік виявився справжнім джерелом корисних для організму мікроелементів. Зокрема, за результатами перевірки, він став чемпіоном за вмістом пектинів – розчинних харчових волокон, вживання яких є важливою умовою профілактики пухлин кишечника.

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