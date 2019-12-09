Як на креативність впливають незручні ситуації

Незручні ситуації та збентеження розкривають творчий потенціал, впевнені фахівці Школи менеджменту Kellogg. Вони провели низку досліджень, щоб довести це.

У першому експерименті взяли участь 111 добровольців. Дослідники розділили їх на дві групи: одних попросили згадати випадок, за який їм соромно, а інших – розповісти історію, яка змушує їх пишатися собою.

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Потім учасникам роздали скріпки для паперу і запропонували придумати для них якомога більше креативних способів застосування. Люди з першої групи згенерували на 26% більше ідей, ніж з другої. Крім того, їх пропозиції були значно різноманітніші – від використання скріпок замість сережок до прикрашання ними коктейлів.

У другому експерименті брали участь 93 менеджерів, що проходять університетські курси керівників. Їх випадковим чином розділили на групи по три людини – одні команди повинні були розповідати незручні моменти, а інші ділилися приємними спогадами.

Провальні історії позитивно впливають на креативність

Спочатку у багатьох з тих, хто розповідав про сороміцькі ситуації, виникало питання: хто повинен почати першим. Потім всі неминуче долали збентеження і в підсумку групи разом сміялися, але не з людини, а з історії.

Потім усіх учасників просили придумати, як незвично використовувати картонну коробку. Результат був такий же, як в першому експерименті – оповідачі сороміцьких історій впоралися завданням краще на понад 26%.

Коли люди озвучують незручні ситуації, вони прибирають бар'єр самоцензури, – говорить Лі Томпсон, одна з авторів дослідження. – Це може стати в пригоді компаніям на практиці, адже всі керівники чекають від співробітників цікавих рішень, незалежних суджень і оцінки.

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