Фахівці розповіли, чому ми погано спимо на новому місці

Група вчених з Університету Брауна, встановила, що під час сну на новому місці у людини спить лише одна півкуля мозку, а друга залишається активним. Передбачається, що це природний захисний механізм.

"Якщо ми не знаємо, чи безпечна кімната для сну, то у нас вмикається ця система нічного чування, що дозволяє нам помічати все незвичайне", – розповів Масако Тамакі з Університету Брауна (США).

І ще: Чому шкідливо довго спати і відставляти будильник

Про те, що людина погано спить у новій обстановці, вчені знали і раніше. Явище навіть отримало свою назву – ефект першої ночі. Однак дослідники з Браунівського університету глибше вивчили його причини.

Вони ретельно стежили за тим, як протікав сон 35 учасників експерименту в науковій лабораторії, куди вони потрапили вперше. Під час спостережень вони помітили, що в першу ніч праві півкулі учасників засипали, натомість ліві залишалися активними. Вони навіть реагували на незвичайні звуки, які були частиною експерименту. Реакція на них підвищувала ймовірність переривання сну.

Безсоння на новому місці – поширене явище

Учені поки не готові сказати, чи завжди "на вахті" стоїть ліва півкуля, оскільки вони стежили за активністю мозку протягом всього 90 хвилин. Можливо, при більш тривалому сні права півкуля підміняє ліву.

Вони також відзначають, що люди, які часто сплять у нових місцях не так сильно схильні до ефекту першої ночі. Тим же, кому це явище доставляє відчутні незручності, дослідники рекомендують брати свою подушку в подорожі, або зупинятися в готелях зі схожим інтер'єром у номерах.

Читайте також: Учені розповіли, як грип впливає на психіку