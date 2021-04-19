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Як мотивувати співробітників: поради керівникам
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Робота займає більшу частину нашого життя, тому дуже важливо, щоб вона не лише забезпечувала фінансово, а й приносила задоволення, викликала інтерес.
Багато в чому це залежить від керівництва, яке має мотивувати персонал: забезпечити сприятливі умови праці, здорову та дружню атмосферу в колективі, можливість кар'єрного чи фінансового зростання тощо.
Якщо ваші співробітники ледарюють і не виконують роботу вчасно, не поспішайте їх звільняти. Краще подумайте, як стимулювати кадри на кращу роботу.
Давайте не будемо голослівними й розглянемо реальні кейси. З нами поділилися своїм досвідом мотивації працівників представники малого та середнього бізнесу.
Данило Безлюдько, співвласник компанії з оренди автомобілів 7Cars
Мотивація може бути різною. Якщо це фінансова сторона, то особисто ми мотивуємо прив'язкою до продажів – чим більший оборот, тим більшою є заробітна плата. Окрім цього, також обов’язково є нематеріальні речі: комфортний офіс, безплатна кава, спільний відпочинок і заняття спортом. Якщо у когось зі співробітників є які-небудь побажання чи зауваження, ми завжди проводимо зустрічі та спілкуємося, адже для людей дуже важливо бути почутими. Насправді штрафи – це також свого роду мотивація, хоч і з дещо негативним забарвленням. Іноді в профілактичних цілях, коли ми відчуваємо, що необхідно притягнути до відповідальності робітника, який завдав певну шкоду для компанії, ми звертаємося й до такого методу.
Артем Охрей, співвласник веб-агенції Arto Web Agency та магазину екотоварів Ecogrizzly
У нашій роботі дуже важливі дедлайни, тому, якщо співробітники все виконують вчасно, вони отримують грошовий бонус до зарплати. І навпаки – якщо кількість прострочених без причини дедлайнів перевищує норму, нараховується штраф. Ми завжди з розумінням ставимося до кожного працівника, готові вислухати та прийняти будь-які пропозиції чи скарги. Тімбілдинги у нас відбуваються на щотижневих робочих зборах, корпоративах, а також – на толоках, у рамках соціальної діяльності нашого екомагазину. Крім того, кожен співробітник має знижки на товари з нашого асортименту.
Юлій Лечехліб, співвласник магазину домашніх напівфабрикатів «Галя Балувана»
У рамках франшизи «Галя Балувана» діє певна система мотивації; ми, своєю чергою, її дещо видозмінили. Фінансова мотивація працює наступним чином: виробничий персонал (працівники на кухні) прив'язується до тієї кількості товару, яку вони виробили; а персонал, пов'язаний із продажами – до кількості товару, що була реалізована. Відповідно нараховується відсоток від продажу. Також усі наші працівники мають змогу купувати продукцію зі знижкою.
Отже, система мотивації може мати найрізноманітніший характер, але суть залишається одна – вона повинна вирішувати низку питань:
- спонукати робітників до якісного виконання роботи;
- підвищувати продуктивність праці;
- створювати корпоративну культуру та позитивний настрій всередині команди;
- підвищувати лояльність співробітників.
Тому, якщо у вашій компанії щось працює не так, як хотілося б, спробуйте відшукати дієвий стимул. Тоді вам вдасться не лише ефективно керувати персоналом, а й досягнути нових цілей та успіху!
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