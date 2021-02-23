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Як мотивувати себе вийти на пробіжку: 3 способи

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Спорт - фото 1
Спорт / pinterest

Найскладніше в будь-який пробіжці – шлях від ліжка до вхідних дверей. Ділимося з вами деякими способами, які допомагають все-таки дістатися вхідних дверей.

Ви точно не пошкодуєте, що зробили це, і майже напевно пошкодуєте, що не зробили

Віддача від бігу завжди більша, ніж зусилля, яке потрібне, щоб вийти і почати. В результаті все одно отримуєш повний набір бонусів у вигляді відмінного самопочуття, бадьорості, упорядкованих думок і гарного настрою. Зате від пропущених з неповажних причин тренувань майже завжди залишається неприємний осад і незадоволеність собою.

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Правило одного кроку

Ідея запозичена зі способів виживання під час тривалих тренувань: коли ти біжиш тільки до найближчого орієнтиру, а не всю дистанцію, яка ненормально довга. Тут все те ж саме: думаємо тільки про наступну необхідну дію. Коли виповзати зовсім не хочеться, домовляйтеся з собою, що зараз тільки встану і вмиюся, а потім, якщо що, піду далі спати. Потім, так і бути, погоджуюся ще випити склянку води і подивитися у вікно. Потім одягнутися. І так далі.

Використовувати соцмережі

Зазвичай суворі тру ранери презирливо ставляться до початківців, які масово постять в Інстаграмах свої бігові селфі, ноги в найках і героїчно подолані кілометри. У них самих мотивація почати бігати була, звичайно, виключно високодуховна у вигляді великого живота. Якщо бажання запостити в соцмережах хоч іноді змушує вас відірвати п'яту точку від дивана, то чому б і ні?

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Джерело: skyrace
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