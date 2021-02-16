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5 ключових помилок після тренування, які усе псують
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Багато хто скаржиться на те, що заняття спортом не дають бажаних результатів. Виною всьому не нестача старанності (хоча це теж одна з причин), а наша неправильна поведінка після занять спортом.
Релакс на дивані. Величезна помилка – сідати після вправ на диван. Дійсно, відновлення і відпочинок після фізичних навантажень дуже важливі, адже м'язи мають адаптуватися. Але треба залишатися активними з двох причин. Перша – якщо ви і далі повільно рухаєтеся, робите прості рухи, ваші зв'язки залишаються мобільними і поступливими. Друга – ви спалюєте калорії завдяки звичайному термогенезу.
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Газовані напої. Запам'ятайте раз і назавжди, що соки і газована вода після тренування заборонені, бо цукор, що міститься в них, здатний вбити результат на корені не гірше за шматочка торта. Цікаво, що це ж стосується і спортивних напоїв: попри високий вміст вуглеводів, мінеральних речовин і електролітів, дефіцит яких вони заповнюють після занять спортом, цукру в них теж багато.
Незаплановані заняття. Ручка або смартфон, календар або будь-який інший спосіб для запису графіка тренувань. Тільки завершили, заплануйте нову сесію. Так ви будете впевнені, що не пропустите наступний раз.
Відсутність розминки. Існує три важливих поняття для занять спортом: розминка, розтяжка і заминка. Всі три дуже важливі для результату, здоров'я і гарного самовідчуття після тренування. Розминка розігріває м'язи і готує тіло до навантаження, розтяжка знижує ризик травм, а заминка забезпечує нормальне самопочуття на наступний день, без дикої крепатури і ломоти.
Їсти як не в себе. Харчування після фізичних вправ дуже важливе для стрункого і здорового тіла. Більшість дієтологів рекомендують комбінації карбогідратів з протеїнами, щоб відновити наші запаси поживних речовин, які були втрачені під час занять спортом. Але більшість з нас використовує вправи, щоб потім з'їсти зайву шкідливу їжу.
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