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Кріс Хемсворт показав, як готується до ролі Тора: ролик з найлінивішим тренером у світі

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Кріс Хемсворт готується до зйомок у Торі 4 - фото 1
Кріс Хемсворт готується до зйомок у Торі 4

На своєму інстаграмі Кріс Хемсворт поділився роликом зі своїм тренуванням. Австралійський актор з усіх сил намагається розкачатися задля фільму "Тор: Кохання і грім", зйомки якого проходять в Австралії. Дивіться відео з тренуванням Кріса Хемсворта.

Нам уже відомо, що у четвертому сольнику Бог грому повернеться до свого колишнього вигляду, а недавно дублер Хемсворта говорив, що Кріс ніколи не був таким накачаним. Ба більше: він навіть скаржився, що не встигає за актором нарощувати м'язи.

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На відео з тренуванням показано, як Кріс тягне канат, щоб притягти свого тренера, який сидить на спеціальній установці. Потім актор штовхає цю ж установку на місце. Далі цей процес повторюється. При цьому оператор весь час підтримує тренера, а Кріс жартує та називає тренера "ледачим".

Публікацію прокоментувала й Джеймі Александер, яка може повернутися до ролі Сіф: "Твій рівень фізичної підготовки починає мене дратувати. #Звір".

У "Торі 4" також з'являться Вартові галактики, Тесса Томпсон повернулася до ролі Валькірії, а Наталі Портман – до ролі Джейн Фостер. Вона, до слова, теж працює над своїм тілом у спортзалі.

Режисером картини знову став Тайка Вайтіті, а прем'єра очікується у травні 2022 року, якщо, звичайно ж, нічого не змінить планів творців фільму.

"Спасибі найледачішому тренеру у світі Люку Зокко за веселе тренування", – жартома зазначив Кріс Хемсворт.

Поки новий Тор не вийшов на великі екрани, ми рекомендуємо переглянути усі фільми Marvel. У вас якраз буде достатньо часу, щоб зробити це й освіжити свою пам'ять.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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