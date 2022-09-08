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Ці вправи допоможуть швидко відновитися після тренування

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Тренування - фото 1
Тренування / marbellaru

Відпочинок і відновлення є невіддільною частиною будь-якого плану тренувань. Регенерація після тренування дуже впливає на спортивні результати і дозволяє тренуватися набагато ефективніше.

Для швидкого відновлення потрібно дотримуватися простих правил з режиму дня та харчування, а також використовувати додаткові фішки, які допоможуть повернути сили і бажання тренуватися, пише thebasefitness.

І ще: Названа важлива умова для росту м'язів, окрім спорту

Розтяжка і / або легкі розминка і підняття ніг – головні рекомендації до посттренувальних процесів, мета яких – полегшити тренувальний стрес. Мета розтяжки – аж ніяк не збільшення діапазону роботи суглобів і зв'язкового апарату. Ми просто намагаємося повернути м'язи до первинної довжини (волокон) і заспокоїти нервову систему. Кілька статичних розтягувань (так, це правильний час для статичного розтягування), утримуваних 30-60 секунд з інтенсивністю 40-60%, зроблять свою справу.

Вода також відіграє важливу роль в регенерації. Вона сприяє правильному функціонуванню процесів в організмі, які забезпечують відновлення м'язів після тренування. Пам'ятайте, що м'язи – це практично 75% води.

А ще не забувайте про активний відпочинок – це вправи з низькою інтенсивністю відразу після закінчення важкого тренування. Парадокс полягає в тому, що найкращий спосіб відновитися від марафону або іншої спортивної діяльності – це просто активний відпочинок.

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Активний відпочинок

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