6 ознак того, що ви вживаєте надто багато солі

Занадто велика кількість солі у раціоні підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Ознаками надлишку солі можуть бути набряклість обличчя, неприємні відчуття у голові, підвищений тиск, а також ниркові проблеми. Розповідаємо вам, як визначити, що з сіллю пора зав'язувати.

Сіль, що надає стравам насичений смак, – найпопулярніша спеція у світі. Але коли її їдять занадто багато, здоров'я виявляється під загрозою: натрій в організмі збільшує ризик серцево-судинних захворювань, гіпертонії, інсультів, а також інших недуг. Її щоденна норма для дорослої людини – 5 г. Останні рекомендації вказують нижчу цифру – 3 г. При високому артеріальному тиску слід споживати не більше 1,5 грама.

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Як зрозуміти, що ви їсте значно багато солі, ніж потрібно організму?

Захопленість напівфабрикатами. Надмірне вживання страв швидкого приготування – перша ознака надлишку солі. Практично всі ці продукти містять дуже багато натрію, що унеможливлює дотримання щоденної норми, якщо вони регулярно присутні в раціоні. При покупці завжди перевіряйте, скільки солі містить склад тієї чи іншої готової їжі.

Магазинні напівфабрикати містять надто багато солі

Зневоднення. Характерна ознака – часті пробудження з почуттям спраги або головним болем. Сіль позбавляє організм рідини, викликаючи зневоднення, а її надлишок провокує розширення кровоносних судин головного мозку, яке може супроводжуватися неприємними відчуттями в голові.

Набряклість обличчя та кінцівок. Якщо вас переслідують набряки, слід переглянути раціон. Занадто багато натрію викликає відчуття здуття, оскільки він впливає на водно-сольовий баланс тіла і здатний затримувати рідину в тканинах. Це не тільки впливає на вагу, але також створює велике навантаження на організм.

Їжа не здається смачною. Якщо ви постійно їсте багато солі, смакові рецептори притупляються. У результаті страви здаються пріснуватими, не дуже смачними, вимагаючи додати ще солі.

Улюблені страви здаються вам прісними

Високий артеріальний тиск. Це ознака того, що сіль утримує рідину в кровоносних судинах, викликаючи збільшення об'єму крові і підвищуючи тиск на судинні стінки.

Біль у нирках. Надлишок натрію впливає на pH сечі і призводить до утворення хворобливих відкладень у нирках. Наполегливо рекомендуємо регулярно робити УЗД, аби визначити, чи не накопичився у ваших нирках пісок або камені.

Біль у нирках може свідчити про надлишок солі в раціоні

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не лінуйтеся готувати самостійно. Лише таким чином ви зможете контролювати кількість солі, яку вживаєте щодня.

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