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Як молоко допоможе боротися із зайвими кілограмами
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Проблема зайвої ваги – поширене явище. Так, вчені з Канади провели дослідження, в якому вивчили корисні властивості молока. Виявляється, продукт не тільки багатий на різні мікроелементи, але і допомагає запобігти ожирінню.
В ході вивчення цього питання вчені проаналізували результати 28 досліджень, які були зроблені в семи країнах. В експериментах взяли участь понад 21 тисячі дітей віком від року до 18 років. Зазначені дослідження показали, що вживання дитиною молока зі зниженим вмістом жиру ніяк не впливає на її вагу в дорослому житті.
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Однак незбиране молоко знижувало ризик ожиріння в майбутньому на 40 відсотків. Результати дослідження повністю спростували рекомендації лікарів, які радять після двох років пити дітям тільки знежирене молоко.
Наразі статистично доведений тільки факт корисності цільного молока. Однак вченим ще слід встановити причини запобігання ожиріння, оскільки це питання дуже важливе для медицини. Якщо вчені зможуть підтвердити свою теорію експериментально, то це призведе до великого наукового прориву.
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