Готуємо вдома: найсмачніші несолодкі рогалики на закуску

Теплі рогалики з шинкою і сиром так апетитно парують на тарілці... Уже сам аромат повітряного рум'яного тіста в поєднанні з копченим м'ясом і плавленим вершковим сиром змусить ваших рідних заглядати на кухню!

Ці апетитні хрусткі рогалики ідеально підходять до сніданку, адже вони дуже поживні і добре поєднуються з кавою. А ще їх так зручно брати з собою для перекусу, на пікнік і в дорогу!

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Інгредієнти:

тісто листкове бездріжджове 800 г

шинка пармська 100 г

сир 100 г

кріп сухий

олія соняшникова

Як приготувати смачні рогалики:

Шинку і сир треба нарізати квадратиками трохи менше квадратиків тіста. Тісто розкачати завтовшки приблизно в 3 мм. Заготівлі тіста посипати сухим кропом. Покласти поверх шинку і згорнути рогалик з кута в кут тіста. Так само готуємо рогалики з сиром. Скласти рогалики на деко, змастити олією. і відправити випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Смачні закусочні рогалики готові. Смачного!

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