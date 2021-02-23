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Готуємо вдома: найсмачніші несолодкі рогалики на закуску

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Рецепт рогаликів - фото 1
Рецепт рогаликів / foodhere

Теплі рогалики з шинкою і сиром так апетитно парують на тарілці... Уже сам аромат повітряного рум'яного тіста в поєднанні з копченим м'ясом і плавленим вершковим сиром змусить ваших рідних заглядати на кухню!

Ці апетитні хрусткі рогалики ідеально підходять до сніданку, адже вони дуже поживні і добре поєднуються з кавою. А ще їх так зручно брати з собою для перекусу, на пікнік і в дорогу!

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Інгредієнти:

  • тісто листкове бездріжджове 800 г
  • шинка пармська 100 г
  • сир 100 г
  • кріп сухий
  • олія соняшникова

Як приготувати смачні рогалики:

  1. Шинку і сир треба нарізати квадратиками трохи менше квадратиків тіста. Тісто розкачати завтовшки приблизно в 3 мм.
  2. Заготівлі тіста посипати сухим кропом. Покласти поверх шинку і згорнути рогалик з кута в кут тіста. Так само готуємо рогалики з сиром. Скласти рогалики на деко, змастити олією. і відправити випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  3. Смачні закусочні рогалики готові. Смачного!
Готуємо вдома: найсмачніші несолодкі рогалики на закуску - фото 448896

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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