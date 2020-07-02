Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка

  • 1348
Так могла б виглядати Дженніфер Еністон - фото 1
Так могла б виглядати Дженніфер Еністон

Знаменитості, як правило, пильно стежать за своєю зовнішністю: вони повинні завжди ідеально виглядати та сяяти перед камерами. Тому і їхній публічний образ майже бездоганний, а от фото без макіяжу чи в звичайному одязі неодмінно стають сенсацією.

Користувач мережі під псевдонімом Planet Hiltron вирішив опустити голлівудських небожителів до пересічного рівня, перетворивши зірок на звичайних людей. Дивіться, як могли б виглядати знаменитості без постійної роботи над своєю зовнішністю, стильних зачісок, вишуканих макіяжів, дорогих прикрас та дизайнерського одягу

Скарлетт Йоганссон

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413587

Мадонна

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413588

Гвінет Пелтроу

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413589

Rihanna

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413591

Дженніфер Еністон

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413592

Кім Кардашян і Каньє Вест

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413593

Брітні Спірс

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413597

Джон Траволта

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413599

Бред Пітт та Анджеліна Джолі

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413601

Дженніфер Лопес

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413602

Сара Джессіка Паркер

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413603

Джонні Депп

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413604

Beyoncé і Jay-Z

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413605

Шерон Стоун

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413606

Том Круз

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413607

Девід і Вікторія Бекхеми

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413610

Періс Гілтон

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413611

Нікі Мінаж

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413613

Майлі Сайрус

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413614

Крістен Стюарт і Роберт Паттісон

Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка - фото 413616

Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1244
Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
  • 30 червня, 19:21
  • 196
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2413067
Загрузка...
Новини