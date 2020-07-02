Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка

Знаменитості, як правило, пильно стежать за своєю зовнішністю: вони повинні завжди ідеально виглядати та сяяти перед камерами. Тому і їхній публічний образ майже бездоганний, а от фото без макіяжу чи в звичайному одязі неодмінно стають сенсацією.

Користувач мережі під псевдонімом Planet Hiltron вирішив опустити голлівудських небожителів до пересічного рівня, перетворивши зірок на звичайних людей. Дивіться, як могли б виглядати знаменитості без постійної роботи над своєю зовнішністю, стильних зачісок, вишуканих макіяжів, дорогих прикрас та дизайнерського одягу

Скарлетт Йоганссон

Мадонна

Гвінет Пелтроу

Rihanna

Дженніфер Еністон

Кім Кардашян і Каньє Вест

Брітні Спірс

Джон Траволта

Бред Пітт та Анджеліна Джолі

Дженніфер Лопес

Сара Джессіка Паркер

Джонні Депп

Beyoncé і Jay-Z

Шерон Стоун

Том Круз

Девід і Вікторія Бекхеми

Періс Гілтон

Нікі Мінаж

Майлі Сайрус

Крістен Стюарт і Роберт Паттісон

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