Як медитація впливає на людей: цікаве дослідження

Кожен четвертий вважає, що медитація лише напружує

Якщо вам завжди здавалося, що медитація покликана для того, щоб побороти негативні емоції, то у науковців є цілком несподівані висновки, які вас однозначно вразять. На думку фахівців, кожна четверта людина відчувала "неприємний психологічний досвід" під час занять медитацією.

До такого висновку дійшла група науковців з Великобританії, Німеччини та Словенії.

І ще: Канадець назвав простий спосіб, як швидко заснути

Вчені опитали 1232 осіб з різних країн, які практикували медитацію не менше двох місяців. У негативних емоціях зізналися 25% учасників дослідження, з них 28% – чоловіки, 32% – жінки.

Вдалося встановити, що більше негативних відчуттів були у атеїстів (30%). Ті, хто дотримується релігійних переконань, залишилися незадоволені медитацією у 22% випадків. Найчастіше негативний досвід пов'язаний з деконструктивними видами медитації, наприклад віпасану.

Ми не знаємо, коли, як і, головне, чому можуть виникати такі відчуття під час медитації. Необхідно провести ще одне дослідження, щоб зрозуміти природу цих переживань та розібратися, чи можуть вони викликати негативні наслідки, – каже Марко Шлоссер, доцент кафедри психіатрії Університетського коледжу Лондона.

Медитацію сьогодні представляють як універсальний інструмент, який позбавляє людей від стресу і погоні за споживчими задоволеннями.

Читайте також: Як тиша впливає на мозок: цікаве дослідження