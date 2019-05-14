Канадець назвав простий спосіб, як швидко заснути

Канадський лікар розповів про легкий трюк, який допомагає заснути значно швидше. Достатньо просто обдурити свій мозок та насолоджуватись повноцінним відпочинком.

Доктор Лус Бодойн з Університету Саймона Фрейзера поділився лайфхаком, як побороти постійну втому та безсоння. Чоловік запевнив, що його порада допоможе заснути за лічені хвилини.

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Для цього потрібно обдурити власний мозок, змусивши думки відійти на задній план, а візуальні образи на перший. Звучить дуже серйозно, але насправді все просто.

Як швидко заснути?

Оберіть будь-який образ, приміром овечку

Візуалізуйте та вигадайте історію з нею

Просто спостерігайте за її діями, які можуть бути неймовірними чи дивними

Наприклад, ви уявили вівцю, яка ходить на роботу, де готує морозиво та продає його за цукерки. Чим абсурднішою буде картинка у вашій голові, тим швидше ви заснете.

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