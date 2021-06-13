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Як манера тримати телефон вказує на характер людини: простий тест
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Не обов'язково проходити психологічні тести, щоб дізнатись більше про себе чи про інших. Достатньо просто звернути увагу, як людина тримає свій телефон. Готові перевірити?
Експерт з жестів та стосунків Хіллі Маршалл та британський сервіс з продажу гаджетів Buymobiles, провели незвичайне дослідження, яке змусить уважніше подивитись на свої руки, передає Daily Mail. Виявилось, що спосіб набирання тексту на смартфоні дозволяє дізнатись про характер людини.
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Всього було виокремлено чотири основні способи для користування гаджетів.
- Ті, хто тримає свій гаджет горизонтально, мають неабияке почуття власної важливості. Вони дуже прагнуть справити гарне враження на інших, а також переоцінюють своє значення для суспільства.
- Ті, хто тримають телефон двома руками та набирають текст одразу двома великими пальцями, не звикли витрачати даремно час. Це дуже енергійні люди, які можуть з легкістю працювати одразу над кількома завданнями.
- Ті, хто тримають телефон двома руками, але набирають текст лише одним великим пальцем, є акуратними та уважними людьми. Для них важлива дисципліна та деталі, а також вони завжди готові допомагати іншим.
- Ті, хто тримає гаджет однією рукою і набирає текст вказівним пальцем іншої, не лише часто зустрічаються серед старшого покоління. Це ще й люди, яким важко пристосовуватись, а також сприймати негатив.
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