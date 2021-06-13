Як манера тримати телефон вказує на характер людини: простий тест

Як ваша звичка тримати телефон розкриває ваш характер

Не обов'язково проходити психологічні тести, щоб дізнатись більше про себе чи про інших. Достатньо просто звернути увагу, як людина тримає свій телефон. Готові перевірити?

Експерт з жестів та стосунків Хіллі Маршалл та британський сервіс з продажу гаджетів Buymobiles, провели незвичайне дослідження, яке змусить уважніше подивитись на свої руки, передає Daily Mail. Виявилось, що спосіб набирання тексту на смартфоні дозволяє дізнатись про характер людини.

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Всього було виокремлено чотири основні способи для користування гаджетів.

Ті, хто тримає свій гаджет горизонтально, мають неабияке почуття власної важливості. Вони дуже прагнуть справити гарне враження на інших, а також переоцінюють своє значення для суспільства.

Ті, хто тримають телефон двома руками та набирають текст одразу двома великими пальцями, не звикли витрачати даремно час. Це дуже енергійні люди, які можуть з легкістю працювати одразу над кількома завданнями.

Ті, хто тримають телефон двома руками, але набирають текст лише одним великим пальцем, є акуратними та уважними людьми. Для них важлива дисципліна та деталі, а також вони завжди готові допомагати іншим.

Ті, хто тримає гаджет однією рукою і набирає текст вказівним пальцем іншої, не лише часто зустрічаються серед старшого покоління. Це ще й люди, яким важко пристосовуватись, а також сприймати негатив.

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