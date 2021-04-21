Як люди реагують на власні та чужі фото: відповідь вчених

Учені з Університету Осаки виявили, що фотоальбоми таки мають вплив на самопочуття людей, передає daily.afisha. З'ясувалось, що перегляд власних світлин змушує організм виробляти дофамін, тому люди відчувають задоволення.

Учені з Університету Осаки виявили, що фотоальбоми таки мають вплив на самопочуття людей, передає daily.afisha. З'ясувалось, що перегляд власних світлин змушує організм виробляти дофамін, тому люди відчувають задоволення.

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Це підтвердив аналіз даних МРТ: якщо на фото ви бачите себе, то навіть несвідомо почуваєтесь щасливими. Все через активність деяких областей мозку, які відповідають за радість, а також вироблення дофаміну. До слова, ще кращий ефект спостерігався, якщо на знімках були трішки збільшені очі і зменшене підборіддя за допомогою фоторедакторів.

А от дуже помітні зміни власного обличчя викликають у людей страх. Така ж ситуація і з фотографіями незнайомців. Варто додати, що під час експериментів люди значно швидше реагували на кадри з власним обличчям та своїх близьких.

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