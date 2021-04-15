Як змусити людей погоджуватись: блогер розкрив лайфхак від ФБР

Тіктокер показав, як змусити людину сказати "так" майже у будь-якій ситуації. І виявилось, що у працівників ФБР та сфери продажу є спільні лайфхаки.

Блогер Девід Руні активно веде свій профіль у ТікТок, де регулярно ділиться цікавими та кумедними відео. Нещодавно він записав ролик, який став справді вірусним. Річ у тому, що хлопець поділився лайфхаком від колишнього перемовника з ФБР Кріса Восса. Виявилось, що ця організація має дуже схожі трюки, як і у сфері продажу.

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Суть поради полягає у тому, як змусити людину відповісти "так" на майже будь-яке питання. Достатньо тричі перед цим спитати щось, на що відповідь буде позитивною.

У якості прикладу блогер навів ситуацію з походом у Макдональдз. Але цей лайфхак можна застосовувати у різноманітних версіях.

"Тоді можна спитати:

– Ти голодний? (припустимо, що відповідь так)

–Ти любиш гамбургери (припустимо, що відповідь так)

– Ти хочеш перекусити (так)

– Хочеш зайти в Макдональдз?" (шанси на "так" дуже високі)

Ще один варіант, почати питання з фрази "чи ти не проти" або "ти не заперечуєш, якщо". Тоді людина погодиться, адже їй буде некомфортно відмовляти.

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