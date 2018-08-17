Як мандрівки в інші країни впливають на апетит

Учені розповіли, як зміна часових поясів під час подорожей може змінити апетит.

Американські науковці з Університету Джорджтауна виявили, що перельоти у різних часових поясах здатні коригувати не лише сон мандрівників, а й їх апетит.

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Річ у тому, що проблеми зі сном впливають на бактерії у кишківнику людини, які відповідають за перетравлення їжі. До того ж, переліг загальмовує роботу бактерій, викликаючи погіршення апетиту.

Також не варто забувати про те, що зміна часового поясу впливає на біоритми. Так у мандрівників виникає відчуття втоми та сонливість. Щоправда, навіть проста маска для сну та вушні затички можуть допомогти обманути організм та мінімізувати наслідки перельоту.

Як зміна часового поясу впливає на апетит

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