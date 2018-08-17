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Життя та культура М'янми у вражаючому відео

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Казкова М'янма - фото 1
Казкова М'янма / Vimeo

Відомий кінорежисер показав особливості культури та буденності у М'янмі. Зацініть!

Знайомтесь, Олівер Астролого (Oliver Astrologo) – відомий у всьому світі режисер, який співпрацює зі знаменитими брендами вже упродовж 15 років. Він постійно намагається знайти зв'язок зі своєю аудиторію та викликати у них емоції. Особливо вражають його записи з мандрів. Нещодавно він дав можливість познайомитись з культурою М'янми у короткому, але ефектному відео.

І ще: Дощові міста в об'єктиві талановитого фотографа

"Побродіть зачарованими озерами у казкові міста, вкриті таємничим туманом, і ви будете зачаровані тонкою та щирою красою М'янми. Вийдіть за блискучі золоті пагорби чи прекрасні пляжі, і хай їхні вітри спрямовують вашу повітряну кулю у найкращу мандрівку в повітрі, яка у вас коли-небудь була", – інтригуюче зазначив Олівер під відео.

Читайте також: Занедбані місця в об'єктиві талановитого фотографа

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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