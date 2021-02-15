Челендж з простою вправою поламав мережу: на це здатні лише дівчата (відео)

Новий виклик набирає популярності в інтернеті, але під силу він далеко не всім. Виявилось, що проста вправа вкотре показала різницю між чоловіками та жінками. А ви зможете повторити?

Блогери запустили в мережі челендж з простою вправою на підлозі, яка виявилась такою легкою лише для дівчат. А от хлопцям доводиться страждати, адже до такого їхнє тіло не було готове.

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Стартував виклик у TikTok, де почали активно з'являтись відео, на яких хлопці з дівчатами повторюють простеньку вправу. Вона полягає у тому, щоб стати навкарачки, зігнути руки у ліктях, спертись на них, а тоді забрати їх за спину. Але втримати рівновагу вдається далеко не всім. Найчастіше від болючого удару лобом страждають саме хлопці.

Виглядає це так:

@skylarkreske Apparently boys have a different center of gravity then girls?? ♬ original sound - Aries

Кумедний факт: чим швидше чоловіки намагались виконати завдання, тим епічнішою була зустріч з підлогою. Тому ми рекомендуємо підтримувати челендж, використовуючи подушки.

У чому ж секрет дівчат? Все доволі просто: у жінок центр ваги розміщується ближче до стегон, а от у чоловіків він вище, тому їм складніше впоратись з новим викликом. Але насправді проблеми з вправою виникали у представників обох статей.

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