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Челендж з простою вправою поламав мережу: на це здатні лише дівчата (відео)
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Новий виклик набирає популярності в інтернеті, але під силу він далеко не всім. Виявилось, що проста вправа вкотре показала різницю між чоловіками та жінками. А ви зможете повторити?
Блогери запустили в мережі челендж з простою вправою на підлозі, яка виявилась такою легкою лише для дівчат. А от хлопцям доводиться страждати, адже до такого їхнє тіло не було готове.
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Стартував виклик у TikTok, де почали активно з'являтись відео, на яких хлопці з дівчатами повторюють простеньку вправу. Вона полягає у тому, щоб стати навкарачки, зігнути руки у ліктях, спертись на них, а тоді забрати їх за спину. Але втримати рівновагу вдається далеко не всім. Найчастіше від болючого удару лобом страждають саме хлопці.
Виглядає це так:
Кумедний факт: чим швидше чоловіки намагались виконати завдання, тим епічнішою була зустріч з підлогою. Тому ми рекомендуємо підтримувати челендж, використовуючи подушки.
У чому ж секрет дівчат? Все доволі просто: у жінок центр ваги розміщується ближче до стегон, а от у чоловіків він вище, тому їм складніше впоратись з новим викликом. Але насправді проблеми з вправою виникали у представників обох статей.
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