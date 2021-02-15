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Челендж з простою вправою поламав мережу: на це здатні лише дівчата (відео)

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Челендж з центром тяжіння у людей - фото 1
Челендж з центром тяжіння у людей

Новий виклик набирає популярності в інтернеті, але під силу він далеко не всім. Виявилось, що проста вправа вкотре показала різницю між чоловіками та жінками. А ви зможете повторити?

Блогери запустили в мережі челендж з простою вправою на підлозі, яка виявилась такою легкою лише для дівчат. А от хлопцям доводиться страждати, адже до такого їхнє тіло не було готове.

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Стартував виклик у TikTok, де почали активно з'являтись відео, на яких хлопці з дівчатами повторюють простеньку вправу. Вона полягає у тому, щоб стати навкарачки, зігнути руки у ліктях, спертись на них, а тоді забрати їх за спину. Але втримати рівновагу вдається далеко не всім. Найчастіше від болючого удару лобом страждають саме хлопці.

Виглядає це так:

@skylarkreske

Apparently boys have a different center of gravity then girls??

♬ original sound - Aries

Кумедний факт: чим швидше чоловіки намагались виконати завдання, тим епічнішою була зустріч з підлогою. Тому ми рекомендуємо підтримувати челендж, використовуючи подушки.

@somethingnicetosay

Inténtelo ##centerofgravity ##centerofgravitychallenge ##couples ##wzyb ##trend ##parati ##novios ##parejas ##amor

♬ Buss It - Erica Banks

У чому ж секрет дівчат? Все доволі просто: у жінок центр ваги розміщується ближче до стегон, а от у чоловіків він вище, тому їм складніше впоратись з новим викликом. Але насправді проблеми з вправою виникали у представників обох статей.

@hanandrachael

#stitch with @kelleylorraine_ is it a guy thing or a just a coordination thing?? #fyp #foryou #lgbtcouples #lgbt #centerofgravity #ouchie #trend

♬ Rasputin (7" Version) - Boney M.
@willvanhoozer

Duet if you can do it #impossible #centerofgravitychallenge

♬ original sound - louisefraser01
@lani.baker

Help mine is broken @garrett_randol #centerofgravity #pumpedupkicks #marriage

♬ Pumped Up Kicks（Bridge & Law Remix） - Foster The People
@jasongoodart

#duet with @djblitzwpg men are weak #fyp #foryou #centerofgravity @jaigoodie #husbandwifeshit #challenge

♬ Add djblitzwpg on Snapchat - DJ Blitz

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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