Як людям шкодить бажання схуднути: відповідь учених

Науковці розповіли про те, як бажання позбутись зайвих кілограмів може зіпсувати здоров'я. Детальніше дізнавайтесь далі.

Дослідники зі США заявили, що захоплення дієтами – це не шлях до красивої фігури, а пряма путівка на лікування. Учені проаналізували понад 13 тисяч історій хвороб за період у 20 років, щоб дійти до таких висновків. Виявилось, що чимало людей самі собі шкодили, оскільки сідали на низько вуглеводні дієти.

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Варто розуміти, що вилучення з раціону вуглеводів призводить до появи миготливої аритмії, порушення роботи серця, а також відчуття постійної втоми, запаморочення у голові, посилення пульсу та багатьох інших неприємних відчуттів.

Кардіологи пояснюють, що це трапляється через те, що люди відмовляються не лише від вуглеводів, що начебто позитивно впливає на м'язи та вагу, а й від антизапальних продуктів. До того ж, часто така аритмія може розвиватись без симптомів та переходити у складніші хвороби. Тому не варто кардинально змінювати харчові звички без рекомендацій фахівців не з мережі і з освітою.

Чим шкідливі дієти

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