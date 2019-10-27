Як любов до кіно впливає на старіння: незвичайне дослідження

Надто активний перегляд стрічок не лише приносить естетичне задоволення, а й здатен впливати на швидкість старіння шкіри. Детальніше читайте далі.

Науковці дійшли до висновку, що любов до перегляду кіно призводить до раннього старіння та появи зморшок. І йдеться не лише про перегляд стрічок у кінотеатрах, адже чимало фільмів доступні і в мережі. Ключовим моментом можна вважати саме жанр кіно. Приміром, коли люди дивляться трилер чи жахи, то вони морщать лоб через напруженість подій на екрані.

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Однак не варто сподіватись, що комедії мають зворотний ефект. Насправді, саме веселі фільми, які змушують чимало сміятись, також допомагають передчасним зморшкам з'являтись на обличчі. За словами фахівців, які провели експеримент за участю майже 2 тисяч людей, тільки дуже нудні фільми безпечні для молодості обличчя.

До слова, середньостатистичний фільм жахів змушує ваше обличчя змінювати емоцію близько 20 разів, а хороший трилер підіймаю цю планку до 50 разів! А якісна комедія не з банальними жартами, викликає близько 115 разів. Такої кількості вдосталь, щоб згодом на обличчі почали з'являтись мімічні зморшки.

Відтак, саме комедії є найнебезпечнішими для молодості обличчя, адже вони на 40% збільшують ймовірність появи характерних морщинок біля очей та біля губ. Фанатам жахів та трилерів теж не варто розслаблятись, адже у них на 50% більше шансів отримати глибокі зморшки на лобі. Звісно ж, міміку під час кіноперегляду неможливо керувати, адже це перетворить розвагу на справжню муку, однак варто не забувати доглядати за своєю шкірою.

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