Ломаченко завершив підготовку до бою з Педрасою

Дивіться, як проходить підготовка Ломаченка до бою з Педрасою / instagram

Бій Ломаченко – Педраса відбудеться вже зовсім скоро. Наш чемпіон у легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко вийде на ринг проти володаря титулу чемпіона WBO Хосе Педраси.

Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) завершив підготовку до бою з Хосе Педрасою (25-1, 12 КО). Про це українець написав в своєму Instagram.

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"Табір завершено. Дякую за костюми. Матриця". Бій Ломаченко – Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO у легкій вазі. Нагадаємо, у разі перемоги, українця зобов'язують провести бій проти британця Ентоні Кролли.

Тим часом наш Олександр Гвоздик здобув титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі, відправивши у важкий нокаут канадського боксера Адоніса Стівенсона. Дивіться відео бою Гвоздик – Стівенсон!

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