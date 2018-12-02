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Вайлдер – Ф'юрі: відео нічийного бою 1 грудня 2018

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Відео бою Вайлдер – Ф'юрі - фото 1
Відео бою Вайлдер – Ф'юрі / twitter.com/allelbows

Бій Вайлдер – Ф'юрі відбувся у Лос-Анджелесі на арені Staples Center. Поєдинок завершився нічиєю, а Деонтей Вайлдер захистив свій титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Дивіться відео!

Яскравий поєдинок між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі в Лос-Анджелесі завершився внічию, незважаючи на два нокдауни британця.

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Родзинку цьому протистоянню додавав той факт, що обидва боксери виходили на бій непереможеними. Загалом поєдинок вийшов доволі конкурентним. Британець під час усього бою не переставав піддражнювати американця.

Вайлдер vs Ф'юрі – дивитися онлайн відео бою:

Суддівські записки після 12 раундів були такими: 115-111 Вайлдер, 114-112 Ф'юрі, 113-113. У підсумку, несподівана нічия. При цьому Ф'юрі вперше не переміг на професійному рингу: раніше він завершив на свою користь 27 боїв, з яких 19 виграв нокаутом. А у Деонтея 40 боїв, і тільки в одному з них він не виграв нокаутом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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