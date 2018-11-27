Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою

Бій Ломаченко – Педраса відбудеться уже за лічені дні. Наш чемпіон в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко вийде на ринг проти володаря титулу чемпіона WBO Хосе Педраси. Дізнайтеся, де і коли дивитися онлайн бокс!

На кону бою Ломаченко vs Педраса – об'єднання чемпіонських поясів за версіями WBA i WBO у легкій вазі (до 61,2 кг). Для українця Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) цей поєдинок стане другим в цьому дивізіоні. При цьому свій титул чемпіона WBА наш боксер захищав уже чотири рази, а от для Хосе Педраси (25-1, 12 КО) з Пуерто-Рико це буде перший захист чемпіонського пояса WBO.

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Дивіться разом з нами поєдинок Ломаченко – Педраса і вболівайте за українця!

Коли і де дивитися бій Ломаченко – Педраса

Місце бою: "Madison Square Garden" (Нью-Йорк, США)

"Madison Square Garden" (Нью-Йорк, США) Дата бою: 8 грудня 2018 року

8 грудня 2018 року Час: орієнтовно о 4 ранку 9 грудня за київським часом

Пряма трансляція бою в Україні відбудеться на телеканалі "Інтер". Крім того, боксу транслюватиме американський канал ESPN.

Дивитися бокс онлайн також можна буде на сайті Радіо МАКСИМУМ.

Відзначимо, що на рахунку 30-річного Василя Ломаченка – 12 боїв на професійному рингу, і тільки в одному з них він зазнав поразки. Натомість в активі 29-річного Хосе Педраси – 26 поєдинків в профі: 25 з них завершилися перемогою, один – також поразкою. Тим не менше, букмекери явним фаворитом бою вважають саме українського Хай-Тека. Ми також віримо в перемогу Ломи!

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