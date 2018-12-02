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Гвоздик – Стівенсон: дивіться відео бою 1 грудня 2018

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Відео бою Гвоздик – Стівенсон - фото 1
Відео бою Гвоздик – Стівенсон / maximum.fm

Наш Олександр Гвоздик здобув титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі, відправивши у важкий нокаут канадського боксера Адоніса Стівенсона. Дивіться відео бою Гвоздик – Стівенсон!

Бій Гвоздик – Стівенсон відбувся у канадському Квебеку. Поєдинок був зупинений в 11-му раунді після того, як український боксер нокаутував суперника. Пишамося перемогою Олександра та згадуємо найкращий момент поєдинку!

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Гвоздик vs Стівенсон – дивитися онлайн відео бою:

Зазначимо, Гвоздик став четвертим чинним чемпіоном світу з України. На рахунку непереможеного 31-річного українця 16 перемог (13 нокаутом). А для Стівенсона це була перша поразка за вісім років.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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